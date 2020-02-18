Trabzonspor'a Alexander Sörloth piyangosu!

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon adından söz ettirmeye devam ediyor.

Süper Lig'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan Sörloth, 6 ayda değerini yüzde 67 oranında artırmayı başardı.

Performansı ile göz dolduran golcü futbolcu, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı. Karadeniz ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha Trabzonspor formasını giyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da...

CRYSTAL PALACE İLE KAFA KAFAYA

Fırtına'da büyük bir çıkış yakalayan Norveçli golcünün neredeyse Crystal Palace kadar golü bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 17 gol 5 asistlik performansla 22 gole doğrudan katkı sağladı. Palace'in ise Premier Lig'de 26 maçta 23 golü bulunuyor.

BABA SÖRLOTH'TAN ÖVGÜ

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasını tribünden takip eden Goran Sörloth ise oğluna övgüler yağdırdı.

Norveç basınına konuşan baba Sörloth, "Trabzon'daki atmosfer gerçekten inanılmaz. Kelimelerle tarif etmek çok güç. Sadece o anı yaşamak ve deneyimlemek gerekiyor. Sörloth şu an takımın önemli bir parçası ve herkes onu çok seviyor" ifadelerini kullandı.

KENDİNİ BULDU

Sörloth, bordo-mavili takımda kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Trabzonspor'da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan Sörloth, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa'da ise 2 gol attı.

O ATINCA YENİLMEDİ

Lider Trabzon, ligde Sörloth'un gol attığı maçları kaybetmedi. 14 maçta 17 gol kaydeden Norveçli, 6 da asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 44 puanın 34'üne direk katkı sağladı. 24 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de gol krallığı yarışında da en iddialı isimlerin başında gelirken attığı 17 golle ilk sırada yer alıyor.

CARDOZO'YU YAKALADI

Sörloth sezon tamamlanmadan Cardozo'nun 2014-15 sezonundaki gol sayısına (17) ulaştı. Genç futbolcunun yeni hedefi ise Trabzonspor formasıyla 1995- 96 sezonunda 25 golle krallık unvanını alan Şota'yı sollamak.

4 TAKIM KALDI

SüperLig'de 17 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth, geride kalan 21 maçta 13 takım karşısında gol bulmayı başarırken, sadece Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'a gol atamadı.





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