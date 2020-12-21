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Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'a Afobe’den müjdeli haber

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Trabzonspor'a Afobe’den müjdeli haber
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Süper Lig’in 14. haftasında yarın Hatayspor deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor’da Afobe sevinci yaşanıyor.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Afobe'nin son durumu belli oldu.

Bordo-mavili ekibin kendi evinde 2-1 kazandığı Rizespor maçı öncesi idmanda ayak baş parmağı ezilen ve son anda kadrodan çıkartılan Afobe'nin sağlığına kavuştu bildirildi.

AFOBE HATAYSPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Asist Analiz'in haberine göre; Hatayspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başlayan golcü oyuncu Afobe kadroya dahil edildi. Bu sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den kiralanan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo-mavili forma ile 12 karşılaşmada süre alıp 3 gol atma başarısı göstermişti.

Bu arada bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Hatay’a hareket edecek.

 

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