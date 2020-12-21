Trabzonspor'a Afobe’den müjdeli haber

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Afobe'nin son durumu belli oldu.



Bordo-mavili ekibin kendi evinde 2-1 kazandığı Rizespor maçı öncesi idmanda ayak baş parmağı ezilen ve son anda kadrodan çıkartılan Afobe'nin sağlığına kavuştu bildirildi.

AFOBE HATAYSPOR MAÇININ KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Asist Analiz'in haberine göre; Hatayspor maçı hazırlıklarına takımla birlikte başlayan golcü oyuncu Afobe kadroya dahil edildi. Bu sezon başında İngiliz ekibi Stoke City’den kiralanan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, bordo-mavili forma ile 12 karşılaşmada süre alıp 3 gol atma başarısı göstermişti.

Bu arada bordo-mavililer deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Hatay’a hareket edecek.