Trabzonspor'a Abdullah Avcı, Galatasaray'ı yıkım planını hazırladı!

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Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Son 2 maçını kazanamayan lider Trabzonspor, bu sezon kötü bir grafik çizen Galatasaray'a konuk olacak.

Son iki maçından beraberlikle ayrılan lider Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı yenip yeni bir seri başlatmayı hedefliyor.

Sabah'ın haberine göre Bordo-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maça yetiştirilmesi için seferberlik ilan edilirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Visca, Bakasetas, Cornelius ve Nwakaeme'yi birlikte sahaya sürmeyi planladığı bildirildi.

STOPER İKİLİSİ HUGO VE DENSWİL



Deneyimli hocanın görev vermesi halinde bu dörtlü ilk kez birlikte oynayacak.

Avcı, Hamsik'in durumuna göre iki farklı plan yaparken, kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yokluğunda stoper ikilisinde Hugo ve Denswil'in oynaması bekleniyor.

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Abdullah Avcı, sağ bekte ise Dorukhan Toköz ve Bruno Peres arasından henüz seçimini yapmadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas'tan ise daha fazla şut çekmesini istedi.