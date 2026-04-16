Trabzonspor'a 3 müjde birden

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 07:00

Trabzonspor'da sakatlıkları büyük ölçüde geçen Batagov, Muçi ve Onuachu takıma dönüyor.

Trabzonspor'da pazar günü oynanacak Başakşehir maçı öncesi üç önemli oyuncudan sevindirici haberler geldi. Sakatlıkları bulunan Paul Onuachu, Ernest Muci ve Arseniy Batagov, bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek.

Alanyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Onuachu’nun MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı yıldızın yanı sıra Muci ve Batagov’un Başakşehir karşılaşmasında oynamaları bekleniyor.

Ozan Tufan, Trabzonspor'un vazgeçilmezi oldu!

 

BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ BİTTİ

Öte yandan, Galatasaray derbisindeki ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle yaklaşık 35 bin taraftarına ceza gelen Trabzonspor Kulübü, Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazın sonucunu beklerken, tüm bu belirsizliğe rağmen Başakşehir maçının biletlerinin tükendiği öğrenildi.

 

TRABZONSPOR, 64 PUANIN 26’SINI İSTANBUL’DAN ALDI

Trabzonspor, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada kazandığı 64 puanın 26’sını İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda aldı. Bordo mavili takım, 7 İstanbul ekibiyle oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

