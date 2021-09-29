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Trabzonspor'a 2 müjde! Trondsen ile Denswil dönüyor...

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspora 2 müjde Trondsen ile Denswil dönüyor...

Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Hugo ile Hüseyin’in Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyeceği Trabzonspor’da, tedavileri tamamlanan Trondsen ile Denswil takıma dönüyor.

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Süper Lig’in 7’nci haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kart cezalısı Hugo’nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Trondsen, Denswil, Koita, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan’dan faydalanamayan Trabzonspor’da, söz konusu karşılaşmada Hüseyin’in de kırmızı kart görmesiyle savunma hattında alternatif sorunu ortaya çıktı. Kart cezalısı Hugo ile Hüseyin’in Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyeceği bordo-mavililerde, tedavileri tamamlanan Trondsen ile Denswil takıma döneceği öğrenildi.

İKİ İSİM KAYSERİSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu Karadeniz ekibinde, özellikle savunma hattında görev yapan Trondsen ile Denswil’in tedavilerinin tamamlanması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bordo-mavililerde Alanyaspor karşılaşmasında görev yapan genç oyuncu Ahmetcan’ın performansı beğeni toplarken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın hafta içerisinde yapılacak antrenmanlarda Denswil’in son durumunu değerlendirip bu oyuncuya Kayserispor karşılaşmasında görev verebileceği kaydedildi.

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DORUKHAN İLE PARMAK MİLLİ ARADA DÖNÜYOR

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Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden ve takımdan ayrı çalışan orta saha oyuncuları Dorukhan ile Abdulkadir Parmak’ın da Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma katılmaları beklenirken, Milli arada takımla birlikte çalışarak eksik gidereceği ifade edildi. Milli ara dönüşü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan bordo-mavililerde cezası tamamlanan oyuncuların yanı sıra sakatlıktan dönecek isimlerle birlikte oluşacak kadro derinliği, teknik heyetin de elini güçlendirecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri