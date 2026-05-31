Trabzonspor'a 10 milyon euroluk joker!

Trabzonspor, Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi ve 17 yaşındaki santrfor Thierry Karadeniz’in ardından üçüncü transferini de yapmaya çok yakın... Portekiz’in Record gazetesi, bordo mavililerin Benfica’da forma giyen Sidny Lopes Cabral’la anlaştığını duyurdu. Halen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda bulunan ve önümüzdeki günlerde imza atması beklenen 23 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.

Hollanda’da dünyaya gelen ve altyapı eğitimini bu ülkenin önemli kulüplerinden Feyenoord ve Twente’de alan Cabral, daha sonra İsveç’te Helsingborg’un U19 ve U21 takımlarında oynadı.

2025'TE PORTEKİZ'E GELDİ

2024’te Almanya’ya gidip Rot-Weis Erfurt ve Viktoria Köln formaları giyen genç oyuncu, 2025’te Portekiz’in Estrela takımına transfer oldu. 1 yıl sonra 6 milyon Euro’ya Benfica’ya satılan Cabral’ın asıl mevkisi sağ bek ancak sol bek ve orta sahanın değişik bölgelerinde de oynayabiliyor.