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Trabzonspor'a 1 iyi, 1 kötü haber! Rizespor karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Rizespor
Trabzonspora 1 iyi, 1 kötü haber Rizespor karşısında galibiyetlerine iddaada...

10 hafta sonunda yenilgisiz bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda lig sonuncusu Çaykur Rizespor'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

İzmir deplasmanında Göztepe'yi yenip liderliğini iyice pekiştiren Trabzonspor'da, sürpriz bir şekilde o maçta oynatılmayan Anastasios Bakasetas'ın sakat olduğu ortaya çıkmıştı.

Bakasetas hafta başında bazı antrenmanları kaçırdı ancak son çalışmada takımla birlikteydi, Rizespor karşısında Berat Özdemir ve Marek Hamsik'le birlikte orta üçlüde karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

TD Abdullah Avcı'nın elinde büyük ihtimalle Anthony Nwakaeme olmayacak, sol açıkta Gervinho'yu izleyeceğiz. Sağ açıkta ise Abdülkadir Ömür olacak.

Bruno Peres'in yokluğunda bir kez daha sağ bekte Dorukhan Toköz oynayacak.

Hücum merkezindeki "Djaniny mi, Cornelius mu?" kararını maç saati öğreneceğiz. 

ÇAYKUR RİZESPOR

Sezona Bülent Uygun'la başlayıp ilk 7 haftada sadece 1 puan toplayınca dümeni Hamza Hamzaoğlu'na emanet eden Rizespor, ilk galibiyetini de geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 90+11'de Selim Ay ile elde etmişti.

Hamzaoğlu görevde olduğu 4 maçın 2'sinde, ilk 11'in en ilerisinde Joel Pohjanpalo'yu tercih etti. Geçen hafta Pohjanpalo çıkıp Loic Remy oyuna girince hücumda daha etkili oldular ancak Fin santrfor Galatasaray karşısında 2 gol atmasını da bilmişti. Tek forvet için zor bir tercih yapılması gerekecek, maç saatini bekleyeceğiz.

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4 maçın tamamında stoper ikilisi "Selim & Holmen" oldu, Bryan Dabo orta alanı toplayan isimdi.

Oyunu sahasında kabullenip kontra oynaması muhtemelen Rizespor'un kanat oyuncu tercihlerinin nasıl olacağı da merak konusu... Elde Yannick Bolasie, Aminu Umar, Tyler Boyd ve kanatta kullanabilecek Fernando Boldrin var. 

Gökhan Gönül 3 maçlık aradan sonra yeniden maç kadrosunda, Alper Potuk ise ilk kez maç kadrosunda değil!

Trabzonspora 1 iyi, 1 kötü haber Rizespor karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon Trabzonspor'un iç sahada oynadığı 4 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Süper Lig'in dibinde yer alan Rizespor, bu sezon deplasmanda puan kazanamayan tek takım!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%55'lik kesim lig liderine Rizespor karşısında da güveniyor ve 3 puanı alan taraf olacaklarını düşünüyor...

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%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Trabzonspora 1 iyi, 1 kötü haber Rizespor karşısında galibiyetlerine iddaada...

Trabzonsporlu Marek Hamsik, futbolculukta izlediği yolu ve idol haline geldiği Napoli'nin onun için önemini anlattı...

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Rizespor

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