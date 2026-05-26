Trabzonspor, Zubkov'un alternatifini İspanya'da buldu!

Süper Lig'de sezonu beklentilerin üzerinde tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı. Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda harekete geçen bordo-mavililer rotayı İspanya'ya çevirdi.

HEDEF TSYGANKOV

Son yıllarda Batagov, Sikan ve Zubkov hamleleriyle Ukrayna pazarına giren Trabzonspor'da, yine Ukraynalı bir yıldız gündemde; Viktor Tsygankov.

Devre arasında da gündeme gelen Girona'nın kanat oyuncusu, takımının La Liga'dan düşmesi sonrası ayrılığa çok yakın.

ZUBKOV AYRILMAK İSTİYOR

Zubkov daha sezon bitmeden gitmek istediğini söylemişti. Ailevi durumları gerekçe gösteren Zubkov'un satılması halinde yerine vatandaşı Tsygankov düşünülüyor.

FATİH TEKKE ONAY VERDİ, GİRİŞİMLER HIZLANDI

65 kez Ukrayna Milli Takımı'nın formasını terleten ve 13 kez ağları havalandıran Tsygankov'u, teknik direktör Fatih Tekke de çok beğeniyor.

Avrupa'da farklı taliplerinin de olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız kenar oyuncusu konusunda Trabzonspor Yönetimi girişimleri hızlandırdı.

GIRONA KÜME DÜŞTÜ

Girona küme düştüğü için bonservis olarak orta yolun bulunması bekleniyor. Bu transferde Fırtına'nın bir diğer artısı da oyuncunun 1 yıllık kontratının kalmış olması.

PERFORMANSI

Bu sezon Girona formasıyla 34 maça çıkan Tsygankov, 7 gol - 5 asistlik performans ortaya koydu.