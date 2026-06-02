Trabzonspor, Zubkov'u AEK'ya sattı! İşte bonservis ücreti...

#Trabzonspor#Zubkov#Cabral
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 07:00

Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fırtına, Şubat 2025’te 6 milyon Euro’ya Shakhtar Donetsk’ten aldığı Ukraynalı kanat oyuncusunun transferi için AEK ile anlaşmaya vardı.

Benfica'nın 23 yaşındaki savunmacısı Sidny Cabral’in transferi için geri sayıma geçen Trabzonspor’da dün sürpriz ayrılık yaşandı.

Bordo mavili kulüp, Şubat 2025’te Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon Euro’ya aldığı Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov’u Yunanistan şampiyonu AEK’ya sattı.

29 yaşındaki futbolcu bugün Atina’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor’un en önemli hücum silahları arasında yer alan Zubkov, 37 maçta 4 gol, 12 asist üretti.

CABRAL 24 SAATTE BiTECEK

Bu arada Portekiz medyası, Trabzonspor’un 10 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Benfica’dan aldığı Cabral’ın transferinin 24 saat içinde bitmesinin beklendiğini yazdı.

 

