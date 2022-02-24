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Trabzonspor zirvede 18 haftadır fırtına esiyor

#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir
Trabzonspor zirvede 18 haftadır fırtına esiyor

Konyaspor’un önceki gün Başakşehir ile berabere kalması ile en yakın rakibi ile puan farkını 14’e çıkaran bordo mavililer son 12 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Taraftarlar da Trabzon’u şampiyonluk için bayraklarla süslemeye başladı.

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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Konyaspor’un önceki gün Başakşehir ile berabere kalması ile en yakın rakibi ile puan farkını 14’e çıkardı.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek ezeli rakibinden liderlik koltuğunu devralan Fırtına bir daha da zirveyi bırakmadı.

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ŞEHİR SÜSLENİYOR

18 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer son 12 haftaya büyük bir avantajla girerken taraftarlar da Trabzon’u şampiyonluk için süslemeye başladı.

Müzesine en son 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren Trabzonspor’da taraftarlar takımın maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu’nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo mavili bayraklarla süsledi

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#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir

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