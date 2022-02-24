Trabzonspor zirvede 18 haftadır fırtına esiyor

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Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Konyaspor’un önceki gün Başakşehir ile berabere kalması ile en yakın rakibi ile puan farkını 14’e çıkardı.

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek ezeli rakibinden liderlik koltuğunu devralan Fırtına bir daha da zirveyi bırakmadı.

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ŞEHİR SÜSLENİYOR

18 haftadır liderlik koltuğunda oturan bordo mavililer son 12 haftaya büyük bir avantajla girerken taraftarlar da Trabzon’u şampiyonluk için süslemeye başladı.

Müzesine en son 1983-84 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren Trabzonspor’da taraftarlar takımın maçlarını oynadığı Medical Park Stadyumu’nun etrafının yanı sıra şehrin caddeleri ve sokakları bordo mavili bayraklarla süsledi