Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın formasını emekli etti

Trabzonspor'dan sezon başında Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı forması emekliye ayrıldı.

Trabzonspor, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Sen dönene kadar'' derken bir video yayınladı.

Yusuf Yazıcı ise ''Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana.'' sözlerini kullandı.





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