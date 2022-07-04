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Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti! 16 eksik...

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenyaya gitti 16 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımı kamp yapılacak tesislerde karşılayacak.

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Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü.

4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak olan bordo-mavililer Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 11.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

Avcı, takımı Slovenya'da karşılayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımın kamp yapacağı tesislere önceden giderek takımı burada karşılayacak.

Trabzon'dan az sayıda oyuncu grubuyla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavililerin kamp kadrosunda ise 29 futbolcu yer alacak.

Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenyaya gitti 16 eksik...

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İzinli olan oyuncuların ise önümüzdeki günlerde katılacağı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alacak:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Morodaoğlu, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny, Yusuf Erdoğan, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca."

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16 eksik

Edgar Ie, Bruno Peres, Gervinho, Enis Destan, Batuhan Kör, İsmail Köybaşı, Anders Trondsen, Fode Koita, Abdulkadir Parmak, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Flavio, Fousseni Diabete, Safa Kınalı, Kerem Baykuş ve Erce Kardeşler kamp kadrosunda yer almadı.

Yurt dışında iki gün izin yapacak

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk ayağını gerçekleştirdikten sonra iki gün izin yapacak.

Bordo-mavililer daha sonra ise 9 gün sürecek Avusturya kampı için bu ülkeye geçecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek olan bordo-mavililer hazırlık kampı ve maçlarının ardından DG Sivasspor ile 30 Temmuz'da oynayacağı Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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