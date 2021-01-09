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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Yunus Mallı'nın peşinde!

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Trabzonspor, Yunus Mallı'nın peşinde!
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Milli oyuncu 1.8 milyon Euro maaş isterken Trabzonspor 1 milyon artı bonuslar teklif etti.

Ara transferde teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği takviyeleri yapmak isteyen Trabzonspor’un, Wolfsburg’un kadrosunda yer alan Yunus Mallı ile ilgilendiği öne sürüldü.

Wolfsburg’da bu sezon şans bulamayan Mallı’nın da bordo mavililere sıcak baktığı ancak ücret konusunda tarafların henüz anlaşmaya varamadıkları belirtildi.

Kulübünde senelik 2.3 milyon Euro kazanan Yunus’un 1.8 milyon Euro istediği, Karadeniz ekibinin ise 1 milyon Euro artı performansa dayalı bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Trabzonspor, Yunus Mallının peşinde

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