AA
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Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak
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