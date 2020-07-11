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GeriFutbol Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 21:20,Son Güncelleme:

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak

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