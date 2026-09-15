Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu! Gün içinde şehre bekleniyor

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Süper Lig’de sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, kulübün efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca operasyonunu hızlandırdı.

Bordo-mavili yönetimin gündemindeki ilk sıraya, daha önce Samsunspor’da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve şu anda Bulgar ekibi Ludogorets’i çalıştıran Thomas Reis geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.

BUGÜN ŞEHRE BEKLENİYOR

Bordo-mavililerin, Alman teknik direktörü gün içinde Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

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THOMAS REIS'IN KARNESİ VE SÜPER LİG TECRÜBESİ

Daha önce Türkiye’de Samsunspor’un başında 1,5 yıla yakın görev yapan ve kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis, ligi ve Türk futbol yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor. Bu sezon Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında çıktığı 11 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor yönetimi tarafından takımın disiplin ve fiziksel kondisyon eksikliğini giderebilecek en uygun aday olarak görülüyor.