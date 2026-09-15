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Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu! Gün içinde şehre bekleniyor

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#Trabzonspor#Teknik Direktör#Thomas Reis
Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu Gün içinde şehre bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 14:58

Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Süper Lig’de sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Trabzonspor, kulübün efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca operasyonunu hızlandırdı.

Bordo-mavili yönetimin gündemindeki ilk sıraya, daha önce Samsunspor’da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve şu anda Bulgar ekibi Ludogorets’i çalıştıran Thomas Reis geldi.

Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu Gün içinde şehre bekleniyor

ANLAŞMA SAĞLANDI!

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Thomas Reis ile anlaşmaya vardı.

BUGÜN ŞEHRE BEKLENİYOR

Bordo-mavililerin, Alman teknik direktörü gün içinde Trabzon'a getirmesi bekleniyor.

Trabzonspor yeni teknik direktörünü buldu Gün içinde şehre bekleniyor

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THOMAS REIS'IN KARNESİ VE SÜPER LİG TECRÜBESİ

Daha önce Türkiye’de Samsunspor’un başında 1,5 yıla yakın görev yapan ve kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalayan Thomas Reis, ligi ve Türk futbol yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor. Bu sezon Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında çıktığı 11 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen tecrübeli teknik adam, Trabzonspor yönetimi tarafından takımın disiplin ve fiziksel kondisyon eksikliğini giderebilecek en uygun aday olarak görülüyor.

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#Trabzonspor#Teknik Direktör#Thomas Reis

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