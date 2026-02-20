×
Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini Beşiktaş'tan yapıyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 13:53

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisini almaya karar verdi. İşte detaylar...

Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de 2025-26 sezonuna iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da Fenerbahçe mağlubiyeti moralleri bozdu. Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 7 puan gerisie düşen bordo-mavililerde gelecek sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, 2026-2027 sezonunun ilk transferini Beşiktaş'tan yapmaya hazırlanıyor. Bu isim Ernest Muçi.

SEZON BİTMEDEN İLK TAKSİTİ ÖDENECEK, BONSERVİSİ ALINACAK

Trabzonspor'un 1 milyon euro kiralama ve 8.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, bordo-mavililerde kariyer sezonunu yaşıyor. Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un en etkili hücum silahı olan 24 yaşındaki futbolcu için Karadeniz devi sezon bitmeden harekete geçmeye hazırlanıyor.

1.5 MİLYON EURO ÖDENİP BONSERVİSİ ALINACAK

Fanatik'e göre; Trabzonspor, Muçi'nin bonservisini alması halinde kiralama bedeli olarak ödediği 1 milyon euroyu 8.5 milyon euroluk opsiyondan düşecek. Kalan 7.5 milyon euroluk kısım ise 5 eşit taksitle ödenecek.

Dolayısıyla Trabzonspor ilk taksit olan 1.5 milyon euroyu ödediğinde Muçi resmen bordo-mavililerin futbolcusu olacak.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Beşiktaş, Muçi'yi 2023-2024 sezonunun devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

MUÇI'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 23 maça çıkan Ernest Muçi, 13 gol ve 5 asist üreterek toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı.

