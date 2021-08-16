Trabzonspor yeni sezonu Malatya'da 3 eksikle açıyor! Galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

YENİ MALATYASPOR

- Geçen sezonun son bölümünü İrfan Buz'la oynayan Yeni Malatyaspor, 12 maçta 8 kez sahadan yenilmeden (3 galibiyet - 5 beraberlik) ayrılmıştı. Yeni sezona da İrfan Hoca ile giriyorlar...

- Geçen sezon takımda kiralık oynayan Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan'ın bonservisleri alındı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Rayane Aabid, Kasımpaşa'dan tanıdığımız sol bek Oussama Haddadi kadroya eklendi.

- Ayrılıklar da oldu... Yaklaşık 1.5 milyon euroya Teenage Hadebe, MLS ekiplerinden Houston Dynama yolunu tuttu.

- Zeki Yavru, Bülent Cevahir, Issam Chebake, Olcay Şahan, Moryke Fofana ve Umut Bulut gibi tecrübeli isimlerle sözleşme yenilenmedi.

- Son hazırlık maçında, Başakşehir'e karşı Adem Büyük oynatılmamıştı ancak sonrasında bunun tedbir amaçlı olduğu açıklandı. Üzerinden de 10 gün geçti, kaptan hazır durumda.

TRABZONSPOR

- Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde engelini geçerek play-off ön elemesinde oynama hakkı kazandı ve İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma ile eşleşti.

- Gervinho ve Marek Hamsik'le kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, Caleb Ekuban'ı ise yaklaşık 2 milyon euro karşılığında Genoa'ya sattı.

- Orta sahaya aynı zamanda Dorukhan Toköz takviyesi de yapıldı ancak milli futbolcu sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Sol bek alternatifi İsmail Köybaşı oldu. Sağa beke alınan Bruno Peres, zaman zaman solda da oynatıldı.

- Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Abdülkadir Ömür ve bir diğer yeni transfer Fode Koita da Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

- 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ise kadroda yer alıyor, durumu maç saati netlik kazanacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı son 5 maçın tamamını Trabzonspor kazandı. (5 maç - 12 gol)

- İrfan Buz daha önce Trabzonspor'a 4 kez rakip oldu, hiçbir maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda 3 kez boy gösterdi, 3 maçı da 2-0 kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%62'lik kesim bordo-mavili takımın yeni sezona Yeni Malatyaspor'u deplasmanda yenerek başlamasını bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Trabzonsporlu Marek Hamsik, 12 sezon formasını giydiği Napoli'de 520 maça çıkıp 121 gol attı...