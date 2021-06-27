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GeriFutbol Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak
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Futbol
Haber Giriş: 27.06.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Süper Lig'de geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bordo-mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve saat 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da İstanbul'a giderek Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki etaplı kamp yapacak.

Trabzonspor, ağustosun ilk haftasında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yapacağı maçların oynanacağı yere göre Riva kampının bitiş tarihini netleştirecek.
Bordo-mavililerin kamp süresince 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

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