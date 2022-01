Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Sumudica'dan isyan: "Ülkemden uzak bir yerde her gün..."

Haberin Devamı

Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemlere ateş püskürmüştü.

Sumudica açıklamasında, "Hakemlere her zaman saygı duyuyorum ama VAR’daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçını kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemleri içerdeki orta hakemi bize karşı hiç uyarmıyorlar. Bugün sahada bize karşı iki tane aksiyon vardı. Sol bekimizin direkt yüzüne karşı yapılan bir pozisyon vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, hatta formasını değiştirdi. Yüzde 1 milyon kırmızı karttı ama verilmedi. Neden hakemler Malatyaspor’a karşı böyle ? Trabzonspor’un yardıma ihtiyacı yok." ifadelerini kullanmıştı.

"HER ŞEYİ AÇIKÇA YAZIN, SAYGI BEKLİYORUM"

Basın toplantısındaki soruların sona ermesinin ardından salonu terk ederken açıklamalarına devam eden Rumen teknik adam, saygı beklediğini ve her şeyin açıkça yazılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin kalbinde yer aldığını belirten Sumudica, "Söylediğim her şeyi yazın. Zaten beni federasyona sevk edecekler. Her şeyin temiz olması çok önemli. Çünkü ülkemden uzak bir yerde, her gün çalışıyorum. Takımım için en iyisini vermek için çaba harcıyorum. Sadece herkesten saygı bekliyorum, size saygı gösterdiğim gibi. Buraya da size saygı gösterdiğim için geldim. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın, Türkiye benim kalbimde." diye konuştu.

ALİ ŞANSALAN'A GÖNDERME: HANGİ MAÇTAN SONRA 2 AY MAÇ ALAMADI?

Hakem kararlarına tepkisi gösteren Rumen teknik adam, maçın VAR hakemi Ali Şansalan'a göndermede bulunarak "Son dakikada oyuncum Osman’a vuruldu ve bence penaltıydı. Hakem vermediği gibi yayıncı kuruluş da pozisyonu vermedi. Daha ne istiyorsunuz ki takımımdan. 6 oyuncum eksik, 1-0 kaybettik Trabzonspor'a ve başka pozisyon da vermedik. Yapılan bu haksızlığı durdurun. Bu 4 yıl önce yaşansa bu kadar kızgın olmazdım çünkü o zaman VAR yoktu, şimdi VAR var. Siz VAR hakemini biliyor musunuz? İki ay önce hangi müsabakadan sonra maç alamamıştı? Bir araştırmanızı istiyorum. Kayseri'de bize yapılan bir penaltıyı vermediler. Bugün 1 kırmızı kart ve bir de penaltı vardı. Bize hak ettiklerimizi verin." şeklinde konuşmuştu.