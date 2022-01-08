Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Sumudica'dan isyan: "Ülkemden uzak bir yerde her gün..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Korku içinde yaşıyorlar İnanılmaz görüntülerKorku içinde yaşıyorlar! İnanılmaz görüntüler#Bina
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Sumudica isyan etti Toplantı sonrası geri döndü ve... Söylediğim her şeyi...Sumudica isyan etti! Toplantı sonrası geri döndü ve... 'Söylediğim her şeyi...'#Marius Sumudica
Dalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilindeDalgalar arasında aşka geldiler: Ünlü çift yeni yılın ilk tatilinde#Leonardo Dicaprio
Çocuklar geleceklerini inşa ediyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlarÇocuklar geleceklerini inşa ediyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar#Kadir Tekin
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Sumudica'dan isyan: "Ülkemden uzak bir yerde her gün..."

#Marius Sumudica#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterirken, ülkesinden uzakta olduğunu ve saygı beklediğini söyledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakemlere ateş püskürmüştü.

Sumudica açıklamasında, "Hakemlere her zaman saygı duyuyorum ama VAR’daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçını kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemleri içerdeki orta hakemi bize karşı hiç uyarmıyorlar. Bugün sahada bize karşı iki tane aksiyon vardı. Sol bekimizin direkt yüzüne karşı yapılan bir pozisyon vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, hatta formasını değiştirdi. Yüzde 1 milyon kırmızı karttı ama verilmedi. Neden hakemler Malatyaspor’a karşı böyle ? Trabzonspor’un yardıma ihtiyacı yok." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Marius Sumudica, Trabzonspor maçı sonrası ateş püskürdüMarius Sumudica, Trabzonspor maçı sonrası ateş püskürdü! Haberi görüntüle

"HER ŞEYİ AÇIKÇA YAZIN, SAYGI BEKLİYORUM"

Basın toplantısındaki soruların sona ermesinin ardından salonu terk ederken açıklamalarına devam eden Rumen teknik adam, saygı beklediğini ve her şeyin açıkça yazılması gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin kalbinde yer aldığını belirten Sumudica, "Söylediğim her şeyi yazın. Zaten beni federasyona sevk edecekler. Her şeyin temiz olması çok önemli. Çünkü ülkemden uzak bir yerde, her gün çalışıyorum. Takımım için en iyisini vermek için çaba harcıyorum. Sadece herkesten saygı bekliyorum, size saygı gösterdiğim gibi. Buraya da size saygı gösterdiğim için geldim. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın, Türkiye benim kalbimde." diye konuştu.

ALİ ŞANSALAN'A GÖNDERME: HANGİ MAÇTAN SONRA 2 AY MAÇ ALAMADI?

Hakem kararlarına tepkisi gösteren Rumen teknik adam, maçın VAR hakemi Ali Şansalan'a göndermede bulunarak "Son dakikada oyuncum Osman’a vuruldu ve bence penaltıydı. Hakem vermediği gibi yayıncı kuruluş da pozisyonu vermedi. Daha ne istiyorsunuz ki takımımdan. 6 oyuncum eksik, 1-0 kaybettik Trabzonspor'a ve başka pozisyon da vermedik. Yapılan bu haksızlığı durdurun. Bu 4 yıl önce yaşansa bu kadar kızgın olmazdım çünkü o zaman VAR yoktu, şimdi VAR var. Siz VAR hakemini biliyor musunuz? İki ay önce hangi müsabakadan sonra maç alamamıştı? Bir araştırmanızı istiyorum. Kayseri'de bize yapılan bir penaltıyı vermediler. Bugün 1 kırmızı kart ve bir de penaltı vardı. Bize hak ettiklerimizi verin." şeklinde konuşmuştu.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçtiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marius Sumudica#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı