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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Trabzonspor#Trabzon#Yeni Malatyspor
Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile Süper Lig mücadeleleri yeniden başlıyor. Ligin ilk yarısını 46 puan ile zirvede kapatan Trabzonspor, 2. yarının ilk maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Daha önce Trabzonspor ile 9 kez mücadele eden, Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan 2 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ile ligin en alt ve en üst sıralarında hareketlilik yaşanacak. 15 puanla ligin en alt sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a konuk olacak. Peki, Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 7 Ocak Cuma günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. 

VİSCA YILLAR SONRA AVCI İLE BULUŞTU

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 20nci haftasında oynayacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 18.00de son idmanlarını yapan bordo mavili ekip, yarınki karşılaşma için taktik çalıştı. Trabzonsporun ses getiren transferi Edin Visca da dün akşam yapılan antrenmanda yer aldı.

VİSCA İLK İDMANINDA

Önceki gün kente gelen ve sağlık kontrollerinden geçen Visca bordo mavili formayla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcının Medipol Başakşehir'de hocalık yaptığı dönemde aynı çatı altında çalışan hoca ve öğrencisi Visca, yıllar sonra buluştu.

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#Trabzonspor#Trabzon#Yeni Malatyspor

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