Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Joao Pereira ve Majid Hosseini ise takımla çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.