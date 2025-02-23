Trabzonspor yara sarmak için Gaziantep önünde!

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Trabzonspor, ligde bu akşam Gaziantep FK’yi ağırlayacak. Papara Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Draguş, Nwakaeme, Onuralp ve Jabol-Folcarelli forma giyemeyecek. Geçen hafta Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 yenilen Fırtına, bugün galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR
13.30 RHG Enertürk Enerji Stadı: Bellona Kayserispor-Göztepe (Cihan Aydın)
16.00 Gain Park Stadı: Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Ozan Ergün)