MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada
GeriFutbol Trabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Trabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 yenilen Trabzonspor, iç sahada kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara aldı.

Ligin geride kalan 29 haftasında 51 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 yenilgisinin 6'sını iç sahada, 1'ini dış sahada aldı.

İç sahada 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 29 puan elde etti.

Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağızTrabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

Trabzonspor, deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplarken ligde de en başarılı 2. takım konumunda yer aldı.

- İç ve dış sahadaki yenilgiler

Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3, Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, deplasmandaki tek yenilgisini ise Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.

- Avcı ile yenilgi iç sahada

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Trabzonsporda Abdullah Avcıdan mağlubiyet yorumu
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan mağlubiyet yorumu

Karadeniz ekibi, Avcı ile 3 yenilgiyi de sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak aldı.

 

Trabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi