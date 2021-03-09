Trabzonspor yara aldı, Avcı ile 3 yenilgi iç sahada

Ligin geride kalan 29 haftasında 51 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 yenilgisinin 6'sını iç sahada, 1'ini dış sahada aldı.

İç sahada 14 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi ile 29 puan elde etti.

Trabzonspor, deplasmanda iç sahadan daha fazla puan toplarken ligde de en başarılı 2. takım konumunda yer aldı.



- İç ve dış sahadaki yenilgiler



Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Kasımpaşa'ya 4-3, Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, deplasmandaki tek yenilgisini ise Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.



- Avcı ile yenilgi iç sahada



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, Avcı ile 3 yenilgiyi de sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olarak aldı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...