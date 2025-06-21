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Trabzonspor, Wagner Pina'yı KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

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#Trabzonspor#Süper Lig#Wagner Pina
Trabzonspor, Wagner Pinayı KAPa bildirdi İşte maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 21:58

Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen sağ bek Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

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2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000 Euro garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000 Euro garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000 Euro garanti ücret,
2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Wagner Pina

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