Trabzonspor, Viyana'da tur arıyor! Abdullah Avcı'nın ilk 11 tercihi nasıl olacak? Rapid Wien'in iddaa oranı...

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RAPID WIEN

Wisla Krakow'a 2 maçta 8 gol atarak sezona başlayan Rapid Wien, Papara Park'ta Lukas Grgic'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Rövanş öncesi santrfor alternatiflerinden Noah Bischof dışında göze çarpan önemli bir eksikleri yok.

TD Robert Klauss, hücumda "Dion Beljo & Guido Burgstaller" ile oynuyor.

İlk maçta golü atan Grgic, orta alanda Mamadou Sangare ile ortaklık hâlinde...

Kaptan Matthias Seidl her iki kanatta da oynayabilir. Trabzon'daki maçta sağ kanatta tercih edilmişti. Wisla eşleşmesinde solda da izledik.

Seidl solda başlarsa Christopher Lang ya da Louis Schaub'u ilk 11'de (sağda) görebiliriz.

TRABZONSPOR

Sezonu Ruzomberok maçlarıyla açan Trabzonspor ise, Süper Lig'e de 0-0'lık Sivasspor beraberliğiyle başladı.

Bordo-mavili ekipte Stefan Savic sakat; Umut Bozok, Taxiarchis Fountas ve Mislav Orsic liste dışı.

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Yeni transfer, Ukraynalı genç stoper Arseniy Batagov kadroda.

TD Abdullah Avcı'nın savunma ikilisini "Batista Mendy & Stefano Denswil" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Orta sahada John Lundstram ve Okay Yokuşlu forma giyecek.

Kanatlardan birinde Mahmoud Trezeguet, diğerinde Edin Vişça olacak.

"Rapid Wien - Trabzonspor" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rapid Wien, Avrupa'da oynadığı son 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5G 1B)

- Trabzonspor'un Avrupa'da oynadığı son 6 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Maçın Litvanyalı hakemi Manfredas Lukjancukas, geçen sezon 21 karşılaşmada düdük çalmıştı. (110 sarı kart, 9 kırmızı kart, 9 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rapid Wien kazanır" oldu!

%56'lık kesim Avusturya'daki rövanşta ev sahibinin (90 dakika içinde) bir kez daha kazanmasını bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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