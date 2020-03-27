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Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Trabzonspor virüs nedeniyle karantinadaki futbolculara koşu bandı gönderdi

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Trabzonspor virüs nedeniyle karantinadaki futbolculara koşu bandı gönderdi
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Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir’in talimatıyla çalışmalarına evden devam eden Trabzonspor, imkanı olmayan futbolcularına koşu bandı gönderdi.

Süper Lig lideri Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, koronavirüs dolayısıyla futbolcularına evden antrenmanlarına devam etmesi yönünde karar verdiğini iletti. Kararın ardından çalışmalarına karantina altındaki evlerinden devam eden futbolcular, Çimşir’in verdiği metotlarla uygulamaya koyuldu.

Çeşitli antrenman aletlerini futbolculara gönderen Trabzonspor, bu cihazları oyunculara ayrı bir şekilde teslim etti. Asist Analiz'in haberine göre; bazı futbolcuların evlerinde koşu bandı olmaması üzerine bordo-mavililer, bu oyunculara gerekli malzemeyi de tedarik etmeyi unutmadı.

Futbolcuların çoğunluğu evinin içindeki odalarda veya balkonda çalışırken, Karadeniz ekibinin genç sağ beki Serkan Asan, otomobil garajında idmanlarına devam etti...

KULÜP, KOŞU BANDLARINI OYUNCULARIN EVLERİNE GÖTÜRDÜ

Futbolcularına evlerinden çalışmasını söyleyen Trabzonspor ekibi, evlerinde koşu bandı olmayan oyuncularına da bu konuda tedarik sağladı. Her futbolcusuna koşu bandı sağlayan bordo-mavili ekip karantina süresince çalışmalarına, teknik heyetin de takibinde devam edecek.

Averajla Süper Lig’de 53 puanla lider olan Trabzonspor’da, yapılan koronavirüs testinden ise sevindirici haber geldi. Bordo-mavili ekipte hiçbir personelde ve futbolcuda koronavirüs çıkmadı.

Trabzonspor virüs nedeniyle karantinadaki futbolculara koşu bandı gönderdi

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