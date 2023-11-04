×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor
Trabzonspor ve Galatasaraydan Fenerbahçeye gönderme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 21:50

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olurken hem bordo mavili ekipten hem de Galatasaray'dan sarı lacivertli takıma gönderme yapıldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi sona ererken liderliği ise 1 puan farkla Galatasaray'a kaptırdı.

TRABZONSPOR'DAN 'TADIC' GÖNDERMESİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası Dusan Tadic'e gönderme yaptı.

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini paylaştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Trabzonspor maçında protesto Gözyaşlarıyla soyunma odasına gittiFenerbahçe - Trabzonspor maçında protesto! Gözyaşlarıyla soyunma odasına gittiHaberi görüntüle

G.SARAY'DAN LİDERLİK PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 11. haftasını lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyuFenerbahçeli yöneticiden sert tepki: Ahlaksızlık diz boyuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahçe#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!