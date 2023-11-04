Trabzonspor ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi sona ererken liderliği ise 1 puan farkla Galatasaray'a kaptırdı.

TRABZONSPOR'DAN 'TADIC' GÖNDERMESİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası Dusan Tadic'e gönderme yaptı.

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini paylaştı.

G.SARAY'DAN LİDERLİK PAYLAŞIMI

Süper Lig'in 11. haftasını lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle birlikte 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, gülücük emojisi paylaştı ve Wilfried Zaha'nın fotoğrafını koydu.