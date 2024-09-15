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Trabzonspor ve Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
Trabzonspor ve Beşiktaştan hakem tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:47

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösterdi. Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar da hakemden memnun olmadıklarını söyledi.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu.

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FEYYAZ UÇAR: MAĞDUR BİZİZ! PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar da Ertuğrul Doğan'ın sözlerine cevaben hakem yönetiminden memnun olmadıklarını ifade etti.

Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz! İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var! O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler. Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek? Kırmızı kart çözüm değil! Bu adamın futbol hayatı bitecekse, biz ne yapacağız? Çok ciddi bir yatırım yaptık, Allah'tan VAR müdahale ediliyor. Ciro Immobile'ye yapılan bir müdahale var, bize göre penaltı. Hakemden biz de memnun değiliz. Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz! Rakibe birçok pozisyonda kart göstermedi, mağduruz! Bu iş böyle nasıl devam edecek?

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#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

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