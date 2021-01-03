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GeriFutbol Trabzonspor ve Beşiktaş'ın istediği Berat Özdemir'in transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 03.01.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın istediği Berat Özdemir'in transferini açıkladı!

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın istediği Berat Özdemir'in transferini açıkladı!
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Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, Berat Özdemir’in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, Başkent ekibinin ayrıca sonraki satıştan %20 pay alacağını açıkladı.

Abdullah Avcı orta sahaya ısrarla Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i isterken, Trabzonspor yönetimin çalışmaları hızlandırdırdığı gelen haberler arasındaydı. Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, bu transferin bittiğini kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mehmet Soylu, Trabzonspor'un bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay vereceğini ifade etti.

Beşiktaştan Galatasaray ve Trabzonsporun da istediği Berat Özdemire kanca
Beşiktaş'tan Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği Berat Özdemir'e kanca

Ödeme planı hakkında bilgi veren Soylu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Arkadaşlar Berat hakkında bilgi vereyim. Berat satıldı. 2.5 milyon euro bedel karşılığında. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak. Gelen para yabancı topçular üzerinden birilerinin cebine gidecek. Bizler iki maç yenince susacağız. Durum bu."

Trabzonspor ve Beşiktaşın istediği Berat Özdemirin transferini açıkladı

Abdullah Avcı ısrarla istiyor

Abdullah Avcı'nın yakından tanıdığı ve gelir gelmez takıma katkı sağlayabileceği için Berat Özdemir konusunda ısrarcı olduğu gelen haberler arasındaydı. Savunmanın hemen önünde 6 numara diye tabir edilen bölgede görev yapan Berat, güçlü fiziği ve oyun görüşünün yanı sıra hücuma katkısıyla da fark yaratıyor.

Trabzonspor ve Beşiktaşın istediği Berat Özdemirin transferini açıkladı

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