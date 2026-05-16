Trabzonspor ve Beşiktaş arasında Muçi için pazarlık!

Sezon başında 1 milyon Euro kiralama bedeliyle Beşiktaş’tan alınan Ernest Muçi, Fatih Tekke’nin hocalığında kendini buldu, adeta yeniden doğdu... Bordo mavililer yıldız oyuncunun bonservisini almaya kararlı.

5 MİLYONU REDDETTİLER

Sözleşmesinde 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan ve bu rakamı taksitler halinde ödeme hakkı olan Trabzonspor, Sergen Yalçın’ın ‘Ben de yok’ dediği Muçi’nin tapusunu daha uygun bir rakama almaya çalışıyor. Başkanlar seviyesinde pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor son olarak 5 milyon Euro önerirken, Beşiktaş cephesi bunu kabul etmemişti. Bordo-Mavililer rakamı biraz daha artırdı.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin kalmasını istediği Muçi konusunda süreç hızlandı. Hedef; final öncesi... 20 Mayıs’a kadar Trabzonspor’un opsiyonu kullanma ve öncelik hakkı var.

Başkan Ertuğrul Doğan, 22 Mayıs’taki kupa finaline kadar Muçi işini netleştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor’da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Muçi de kesinlikle Beşiktaş’a dönmeyi istemiyor. Bordo-Mavili yönetim ne olursa olsun Muçi’yi mutlaka takımda tutmayı planlıyor.