Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

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Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Trabzonspor ile 4. basamakta yer alan Başakşehir, Avrupa macerasına ikinci turdan katılım hakkı elde etmişti.
Bordo - mavililerin Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi oldu.
2. Ön Eleme Turu'ndaki maçlar, 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ DE BELLİ OLDU
Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Isloch Minsk (Belarus) - La Fioraita (San Marino) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Ruzomberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) / Trabzonspor
Llapi 1932 (Kosova) - Wisa Krakow (Polonya) / Rapid Wien (Avusturya)
Kilmarnock (İskoçya) / Cercle Brugge (Belçika)
Molde (Norveç) / Silkeborg (Danimarka)
Paksi (Macaristan) - Corvinul Hunedoara (Romanya) / HNK Rijeka (Hırvatistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah Tikva (İsrail)
Panathinaikos (Yunanistan) / Botev Plovdiv (Bulgaristan) - NK Maribor (Slovenya)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Zire (Azerbaycan) / Elfsborg (İsveç) - Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)