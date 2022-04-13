Trabzonspor VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da idman yapan bordo mavililer, ısınma koşusu ve teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları yaptı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

UĞURCAN'A TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Önceki gün dedesi vefat eden ve 2 gündür izinli olan Uğurcan Çakır, bugünkü idmana katıldı. Takım arkadaşları, kaleci Uğurcan'a moral desteği verdi. Bordo mavili takımda sakatlığı süren Trondsen dışında tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, 15 Nisan Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.