Trabzonspor, Umut Nayir'i resmen açıkladı!

Ara transfer döneminde Chibuike Nwaiwu ve Mathias Løvik ile savunma hattını güçlendiren Trabzonspor'dan bir takviye de hücum bölgesine geldi.

Bordo-mavililer, Konyaspor'dan Umut Nayir'i renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan TFF'ye yapılan bildirimde, 32 yaşındaki tecrübeli santrfor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol atıp 4 de asist üretti.

MAAŞI AÇIKLANDI

Karadeniz ekibi, Umut Nayir ile imzalanan sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

