×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor, Umut Nayir'i resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Umut Nayir
Trabzonspor, Umut Nayiri resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 20:22

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde Chibuike Nwaiwu ve Mathias Løvik ile savunma hattını güçlendiren Trabzonspor'dan bir takviye de hücum bölgesine geldi.

Bordo-mavililer, Konyaspor'dan Umut Nayir'i renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan TFF'ye yapılan bildirimde, 32 yaşındaki tecrübeli santrfor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Gözden KaçmasınKasımpaşa transfere doymuyor 6. imza resmen açıklandıKasımpaşa transfere doymuyor! 6. imza resmen açıklandıHaberi görüntüle

PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol atıp 4 de asist üretti.

Trabzonspor, Umut Nayiri resmen açıkladı

MAAŞI AÇIKLANDI

Karadeniz ekibi, Umut Nayir ile imzalanan sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Umut Nayir ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1,5 yıl + 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 21.000.000.-TL, 2026-2027 futbol sezonu için 47.250.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Umut Nayir

BAKMADAN GEÇME!