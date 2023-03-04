Canlı anlatım: Trabzonspor Ümraniyespor maçı

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

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TRABZONSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Bartra, Denwsil, Larsen, Abdülkadir, Doğucan, Siopis, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut Bozok.

Ümraniyespor XI: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

BAKASETAS KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması olduğu için Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkarıldı. Yunan futbolcunun tedavisina başlandığı açıklandı.

MAÇ ÖNÜ BİLGİLER

Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçını kaybeden Ümraniyespor, bu sezon üst üste üç dış saha karşılaşmasından puansız ayrılmadı.

Bu sezon seyircisi önünde İstanbul takımlarından gol yemeyen tek ekip olan Trabzonspor, aynı zamanda rakiplerini konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kaybetmedi ve Ekim 1988-Eylül 1991 arasından bu yana en uzun serisini yaşıyor.

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Ümraniyespor bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 deplasman maçında rakip filelere 15 gol gönderdi. Süper Lig tarihinde lige yükseldiği sezon dış sahada daha yüksek bir gol ortalaması tutturan tek takım Kocaelispor. Evinde oynadığı son 36 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, Ekim 1988-Nisan 1991 arasından bu yana en uzun serisini yaşıyor. Son beş karşılaşmayı gol yemeden kazanan bordo-mavililerin, lig tarihinde bu şekilde daha uzun sadece iki serisi var: Ekim 1980-Ocak 1981 arasında 7G & Şubat-Nisan 1995 arasında.

2022/23 Süper Lig sezonunda en az maçta açılış golünü atan takım olan Ümraniyespor, bu karşılaşmalarda 11 puan kaybetti. Trabzonspor ise ilk golü kalesinde gördüğü maçların sadece %33'ünü kazanabildi.

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği yedi golün beşini seyircisi önünde kaydeden Trezeguet, Türkiye kariyerinde sadece 2018/19 sezonunda Kasımpaşa formasıyla daha fazla iç saha golü attı. Anastasios Bakasetas bu sezon Süper Lig'de dört penaltı golü kaydetti. Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2008/09'dan bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezonda daha fazla penaltı golü atan tek yabancı oyuncu Jose Sosa.

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Ümraniyespor'un ligde attığı son golü kaydeden Olarenwaju Kayode'nin, Süper Lig kariyerinde rakip filelere gönderdiği iki kafa golünden biri Trabzonspor'a karşı geldi. Bu sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Umut Nayir, aynı zamanda lig genelinde gol sevinci yaşadığı maçlarda sahadan en fazla mağlubiyetle ayrılan isim konumunda.

Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Trabzonspor Ümraniyespor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1 ve TOD dijital platformundan ücretsiz olarak canlı yayınlanıyor.