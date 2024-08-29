Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ne veda etti! St. Gallen penaltılarla turladı

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk etti.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 tamamlanan maçta Trabzonspor, rakibine penaltılarda kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Konuk ekip 31. dakikada Schmidt'in golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye Enis Destan çıktı ve skora denge getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.

Penaltılara giden karşılaşmada Konferans Ligi grupları biletini alan taraf 5-4'lük skorla St. Gallen oldu.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt'nin ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Barisic'in ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Ati, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

45. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde Orsic'in şutunda kaleci Lawrence Ati, topu kornere çeldi.

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Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Cihan Çanak'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Lawrence Ati topu kornere çeldi.

52. dakikada Barisic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'nin sağından ağlarla buluştu. 1-1

54. dakikada Cihan Çanak'ın kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ati'de kaldı.

57. dakikada sağ çaprazdan Malheirio'nun vuruşunu kaleci Ati kornere çeldi..

110. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan Tufan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic