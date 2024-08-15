×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Konferans Ligi'ndeki rakibi... (Rapid Wien 2-0 Trabzonspor)

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Rapid Wien Trabzonspor Maçı#Rapid Wien Trabzonspor Maç Kadrosu
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligine veda etti Konferans Ligindeki rakibi... (Rapid Wien 2-0 Trabzonspor)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 20:48

Trabzonspor, evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Rapid Wien'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için play-off oynayacak. Bordo-mavili ekibin Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi "St. Gallen - Slask Wroclaw" eşleşmesinin galibi olacak.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya ekibi 2-0 kazandı. Rapid Wien'in gollerini 77. dakikada Seidl ve 87'de Lang kaydetti.

Trabzonspor'da Malheiro, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı St. Gallen 2-0 kazanmıştı. Bu turun galibi ilerleyen saatlerde belli olacak.

Gözden KaçmasınTrabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Telefon numaramı yaymışlar Lütfen beni ve ailemi rahat bıraksınlarTrabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı: Telefon numaramı yaymışlar! Lütfen beni ve ailemi rahat bıraksınlarHaberi görüntüle

RAPID WIEN 2-0 TRABZONSPOR

GOL: 77' Seidl, 87' Lang

KIRMIZI KART: 85' Malheiro (Trabzonspor)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla

Haberin Devamı

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Uğurcan gole izin vermedi.
28.dakikada Jansson'un uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
34. dakikada Jansson'un pasında kale sahası içinde Schaub'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Denswill'in kafa vuruşunda top kaleci Hedi'de kaldı.
74. dakikada Jansson'un ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.
77. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Seidi, kaleci Uğurcan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0
80. dakikada Barisic'in sol taraftan ortasında Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
84. dakikada Nwakaeme'nin uzun pasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hedi, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
87. dakikada Seidi'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı. 2-0

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Rapid Wien Trabzonspor Maçı#Rapid Wien Trabzonspor Maç Kadrosu

BAKMADAN GEÇME!