Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti! Konferans Ligi'ndeki rakibi... (Rapid Wien 2-0 Trabzonspor)

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya ekibi 2-0 kazandı. Rapid Wien'in gollerini 77. dakikada Seidl ve 87'de Lang kaydetti.

Trabzonspor'da Malheiro, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Rapid Wien, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi. Trabzonspor ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi St. Gallen - WKS Slask Wroclaw eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı St. Gallen 2-0 kazanmıştı. Bu turun galibi ilerleyen saatlerde belli olacak.

RAPID WIEN 2-0 TRABZONSPOR

GOL: 77' Seidl, 87' Lang

KIRMIZI KART: 85' Malheiro (Trabzonspor)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

RAPIR WIEN: Hedl, Raux-Yao, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)



15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

28.dakikada Jansson'un uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

34. dakikada Jansson'un pasında kale sahası içinde Schaub'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



67. dakikada Trabzonspor'un kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Denswill'in kafa vuruşunda top kaleci Hedi'de kaldı.

74. dakikada Jansson'un ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

77. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Seidi, kaleci Uğurcan'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada Barisic'in sol taraftan ortasında Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme'nin uzun pasında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hedi, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

87. dakikada Seidi'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı. 2-0