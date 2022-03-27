Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmayla sürdürdü. A takımın 2-0 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından izledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor, 3 Nisan Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde U19 takımıyla yaptığı hazırlık müsabakasıyla sürdürdü.

A takımın 2-0 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından gördü.

Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, milli takım kaplarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Trondsen ve Vitor Hugo'nun yanı sıra izinli olan Visca ve Nwakaeme de antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker