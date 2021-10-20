Trabzonspor U19, Gençlik Ligi'nde ikinci tura yükseldi

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 54. dakikada Tacettin Sağlam, 70. dakikada penaltıdan Süleyman Cebeci kaydetti.
İlk maçı da 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, turu geçti.
Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.
Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.
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