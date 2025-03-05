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Trabzonspor U19 (5) 0-0 (3) Atalanta maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)

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#Trabzonspor U19#Atalanta#UEFA Gençlik Ligi
Trabzonspor U19 (5) 0-0 (3) Atalanta maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 16:23

Trabzonspor U19 (5) 0-0 (3) Atalanta maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Atalanta ile karşılaştı. Bordo mavililer, tarihi bir zafer elde ederek İtalyan temsilcisini mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.

Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.

90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.

Trabzonspor U19 (5) 0-0 (3) Atalanta maç özeti (UEFA Gençlik Ligi)



Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

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#Trabzonspor U19#Atalanta#UEFA Gençlik Ligi

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