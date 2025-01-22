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Trabzonspor transferi resmen açıkladı: Danylo Sikan, 4.5 yıllık imzayı attı!

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#TRABZONSPOR#Danylo Sikan#TRANSFER
Trabzonspor transferi resmen açıkladı: Danylo Sikan, 4.5 yıllık imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 22:15

Hücum hattına takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, beklenen transferi açıkladı. Bordo - mavililer, santrfor Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.

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Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon avro 5 taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Danylo Sikan ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 500 bin avro, sonraki sezonların her birinde 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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#TRABZONSPOR#Danylo Sikan#TRANSFER

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