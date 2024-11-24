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Trabzonspor transferde gaza bastı! 45 milyon euroluk orta saha...

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#TRANSFER HABERLERİ#TRABZONSPOR#Lyon
Trabzonspor transferde gaza bastı 45 milyon euroluk orta saha...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 09:37

Takımı Şenol Güneş'e emanet eden Trabzonspor, devre arasında deneyimli çalıştırıcının isteği doğrultusunda transferler yapmaya hazırlanıyor. İşte listedeki yıldız isim...

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Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor takımın başına Şenol Güneş'i getirmişti. Güneş ile de istediği form grafiğini yakalayamayan Karadeniz ekibi, takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.

3 BÖLGEYE TRANSFER

Takımdaki eksikleri baz alarak Ertuğrul Doğan yönetimine transfer listesini veren Şenol Güneş'in; orta saha, kanat-forvet ve stoper mevkilerine takviye istediği belirtildi. Bordo mavili kurmaylar da bu doğrultuda çalışmalarına başladı.

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TOLISSO HAREKATI

Fanatik'in haberine göre Trabzonspor'da öne çıkan ilk isim Corentin Tolisso.

Fransız devi Lyon’un yaşadığı ekonomik krizden faydalanmak isteyen Trabzonspor'un yıldız orta sahayı radarına aldığı ve transfer için çalışmalara başladığı aktarıldı.

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EN BÜYÜK PÜRÜZ MAAŞI

Orta sahanın merkezinde takımdaki liderlik özelliğiyle fark yaratması beklenen Tolisso'nun bordo mavili formayı giymesi için şartların zorlanacağı ifade edildi. 30 yaşındaki yıldızın Lyon'dan yıllık 4 milyon Euro kazanıyor olmasının transferin önündeki en önemli pürüz olduğu yazıldı.

Bu sezon ligde ve Avrupa’da 14 maça çıkıp, 1 gol 2 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki yıldız orta sahanın kontratı 2027’de bitiyor.

BİR ZAMANLAR TOLISSO

Kariyerinde 2017-2022 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Tolisso, 2018'de performansının zirvesine çıkmış ve piyasa değerini 45 milyon euroya kadar yükseltmişti. 2017'de 41 milyon euro karşılığında Lyon'dan Alman devine katılan Fransız orta saha, 5 yılın ardından Lyon'a geri dönmüştü.

Trabzonspor transferde gaza bastı 45 milyon euroluk orta saha...

2. TRANSFER DE OLABİLİR

Yaz döneminde yine Trabzonspor’un hedeflerinden olan Gift Orban'ın da Lyon forması giyiyor olmasının 2. bir transfer harekatını tetikleyebileceği belirtildi.

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#TRANSFER HABERLERİ#TRABZONSPOR#Lyon

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