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Trabzonspor transferde bombayı patlattı: Franculino imzayı attı!

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Franculino
Trabzonspor transferde bombayı patlattı: Franculino imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 23:28

Transfer dönemi kapanmadan golcü takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Franculino Dju'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala transfer hareketliliği devam ediyor.

Bu gece (3 Eylül) 01.00'de UEFA'ya bildirilecek kadroya mutlaka yeni bir forvet eklemesi yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı golcüyü Danimarka'da buldu.

FRANCULINO, TRABZONSPOR'DA!

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Franculino'yu renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju’nun Kulübümüze transferi konusunda, Midtjylland Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor transferde bombayı patlattı: Franculino imzayı attı

17 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Trabzonspor, 4+1 yıllık sözleşme imzalanan genç forvet için Danimarka ekibine 8 taksitte toplam 17 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.

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Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak beş yıla yayılmış 8 (Sekiz) taksit halinde 17.000.000.-EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.125.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2.406.250.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Trabzonspor transferde bombayı patlattı: Franculino imzayı attı

RICHARLISON İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ve BAE kulüplerinin talip olduğu Onuachu'yla yolların ayrılma ihtimaline karşılık Richarlison transferi için de eşzamanlı görüşmelerde bulunmaya devam ediyor.

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117 MAÇTA 73 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

2023 yazında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilen Franculino, Midtjylland formasıyla bugüne dek çıktığı 117 maçta 58 gol atıp 15 de asist üreterek toplamda 73 gole doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor transferde bombayı patlattı: Franculino imzayı attı

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#Transfer Haberleri#Trabzonspor#Franculino

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