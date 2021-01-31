Trabzonspor transferde 12'den vurdu! Bakasetas ve Yunus Mallı...

Trabzonspor devre arası transfer döneminde 2 nokta atışı oyuncuyu renklerine katarak kadrosunu güçlendirdi. Bordo mavililer son 1.5 sezondan Süper Lig’de en dikkat çeken isimlerden biri olan Anastasios Bakasetas ve milli futbolcu Yunus Mallı ile hücum hattı takviye edildi. Asıl bölgesi 10 numara alan ancak geçen sezon forma giydiği 43 maçın 41’inde forvet arkasında görev yaparken 14 gol, 8 asiste imza atan Bakasetas bu sezon ise 22 resmi maçta 7 gol 4 asistlik performansa imza attı. Önceki gece geç saatlerde Trabzon’a gelen Yunan futbolcu dün ise kendisini 3.5 yıllığına bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Serbest kalma bedeli 12 milyon Euro

Dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra bordo mavili formayı sırtına geçiren ve takımla antrenmana da çıkamayan Bakasetas’ın maliyeti de belli oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ha gönderilen bildirime göre Trabzonspor, Alanyaspor’a bonservis olarak 2 taksitte 3 milyon Euro ödeyecek. 27 yaşındaki Bakasetas ise bu sezonun geri kalan bölümü için 600 bin Euro alacak. Yunan yıldıza sonraki her bir sezon için 1 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrı Fırtına, Bakasetas’ın serbest kalma bedelini de belirledi. Buna göre 12 milyon Euro ödeyen kulüp Bakasetas’ı kadrosuna katabilecek.

Yunus için bonservis ödenmeyecek

Trabzonspor‘un prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Yunus Mallı da dün akşam Trabzon’a geldi. Almanya’nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı’na gelen Yunus akşam da Trabzon’a geçerken havaalanında, şunları söyledi; “Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon’da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım.” Mainz’dan 2016-17 sezonunun devre arasında 12.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo mavililer 25 kez A Milli formayı giyen 28 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu herhangi bir bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katacak.