Trabzonspor Transfer Haberleri | Alexander Sörloth'tan Bayern Münih cevabı!

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Marca'ya konuşan Norveçli golcü, transfer söylentilerinden haberdar olduğunu ancak Trabzonspor'a odaklandığını ve bordo mavili ekiple şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

Alexander Sörloth şu an için transfer hakkında konuşmanın doğru olmadığını, sorumsuzca bir davranış olacağını söyledi.

Alexander Sörloth'un Bayern Münih açıklaması şu şekilde:

"Dedikodulardan haberim var. Böyle söylentiler her zaman çıkar ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Burada büyük bir takım ruhu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun olmaz. Aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."