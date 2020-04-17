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GeriFutbol Trabzonspor trafik kazasında vefat eden taraftarlarını andı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Trabzonspor trafik kazasında vefat eden taraftarlarını andı

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Trabzonspor trafik kazasında vefat eden taraftarlarını andı
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Trabzonspor Kulübü, 23 yıl önce maç dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden 5 taraftarını andı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1997 yılında Kocaelispor-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadesine yer verildi.

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