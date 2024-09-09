×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Tonio Teklic'i Erzurumspor FK'ya kiraladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Erzurumspor FK
Trabzonspor, Tonio Teklici Erzurumspor FKya kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 22:31

Trabzonspor'un Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic, Erzurumspor FK'ya kiralandı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'in bonservisini, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'ya kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic'in, Erzurumspor kulübüne bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hırvat oyuncu, geçen sezon Fatih Karagümrük'te forma giydi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı"Trabzonspor - Beşiktaş" maçının biletleri satışa çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Erzurumspor FK

BAKMADAN GEÇME!