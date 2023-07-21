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Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor#Tonio Teklic
Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 18:41

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hırvat orta saha oyuncusu Tonio Teklic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 600.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 700.000.-EUR,

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2025-2026 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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#Transfer#Trabzonspor#Tonio Teklic