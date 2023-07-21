Trabzonspor, Tonio Teklic transferini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor, Tonio Teklic'i 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Tonio Teklic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 600.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 700.000.-EUR,
2025-2026 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."