Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Futbolun adaletini göremedik

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Çoğunlukla bunu iyi yaptık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık.

FUTBOLUN ADALETİNİ GÖREMEDİK

Faul diye herkesin bıraktığı anda rakip bunu kullandı. Tecrübeli oyuncuları var çünkü. 2-2'den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şansınız da olmayınca... Şans bizden yana olsa kazanırdık. Bütün oyuncularımız aklı, sabrı, cesareti, yüreği ortaya koydular. Hepimiz üzüldük, taraftar da üzüldü.

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GOL SONRASI DEMORALİZE OLDUK

Kazanmak için her şey hazırdı. Ona da yanaştık. Geri düşüp öne geçtik, tekrar 2-2 oldu. 2-1'i biraz daha taşıyabilsek daha farklı şeyler olabilirdi. Beklenmeyen şekilde yediğimiz gol sonrası demoralize olduk. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz. Dün dünde kaldık, yarını düşünürken maç kazanmak zorundayız.

OYUNA GİRENLER ENGELLEYEMEDİ

Oyuncular bütün gayretlerini kullandılar. 2-1 devam etseydi farklı değişiklik yapacaktık. 2-2 olunca öndeki oyunculardan gol bekledik. Visca ve Nwakaeme çok çalıştılar ama yoruldular. Simon Banza da öyle. Ortadaki oyuncular da... Yorulanlar vardı ama gole de ihtiyaç vardı. Kenardan gelen oyuncularda sakatlıktan dönenler vardı. Değişikliklerin katkı yaptığını düşünmüyorum. Onların da günahı yok. Oynayanlar maçı sonuna kadar taşımak için oynadılar. Fenerbahçe'nin yüklendiği anlarda yeni girenlerin top tutması lazımdı. Nwakaeme ve Visca yaptı ama sonradan girenler, rakibin gelişini de engelleyemedi. Zaten bu sıkıntı yarattı.