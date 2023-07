Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjjelica, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 30 Haziran itibarıyla çalışmalara başladıklarını belirten Bjelica, "16 oyuncuyla başladık. Milli takımlarda bulunan ve izinli olan oyuncularımız var. Onlar Slovenya'da aramıza katılacak. Bütün oyuncularımızı çok iyi çalışıyorlar. Yeni bir enerji var. Çalışmaya aç oyuncularla birlikteyiz. Genç ve kiralıktan dönen oyuncularımız var. Slovenya kampında 3-34 oyuncuyla birlikte olacağız."dedi



Aramazı katılan oyuncular olduğunu belirten Bjelica, "Orsic daha önce birlikte olduğum oyuncu. Fernandez bizimle birlikte iyi bir uyum sağladı. Kourbelis ile kampta birlikte olacağız. İyi bir uyum içindeyiz. Genel olarak 4-3-3 sistemiyle olacağız. Farklı sistemlerle olacaktır elbette ama genel olarak 4-3-3 sistemiyle olacağız"



"Karakterim bu şehre uygun"



Bjelica, transferde öncelik verdikleri oyuncuların karakteri olduğunu belirterek, "Bütün oyuncularımızda öncelikle baktığımız nasıl bir karaktere sahip oldukları. Aldığımız ve aramıza kattığımız oyuncular gerçekten karakterli oyuncular. Oyuncularımızdan beklentimiz sahaya çıktıklarında her şeylerini verebilmeleri. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Taraftar takımının sahada mücadelesinden memnunsa ve mutlu ayrılıyorsa işinizi doğru yapıyorsunuz demektir. Bu takımla birlikte yaşamaya çalışıyorum. Benim karakterimin de bu şehre uygun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Genç oyunculara doğru zamanda formayı vermek istiyoruz"



"Genç oyunculara şans vermekte herhangi bir korkumuz olmadığını bilmenizi istiyorum" diyen Bjelica, "Son maçlarda bunu görmüşsünüzdür. Bizim onlardan beklentimiz işi çalışmaları ve doğru zamanda formayı giymeleridir. Genç oyuncuları Trabzonspor'a kazandırmak istiyoruz. Bir taraftan da Trabzonspor yarışmacı bir takım ve bu seviyesini korumak durumundayız. Bizim görevimiz onları doğru zamanda formayı verebilmek" diye konuştu.

Bjelica, yeni sezon hazırlıklarına izinsiz olarak katılmayan Lahtimi ile ilgili olarak ise yönetimin gerekli ceza için karar alacağını söyledi.



"Elimizdeki oyunculardan mutluyuz"



Denswil, Bartra, Maxi Gomez gibi yüksek ücret alan oyuncuların ayrılığıyla ilgili gelen soruya ise Bjelica “Oyuncularla alakalı kararları yönetimimiz alacaktır. Kulübün ekonomik durumunun fakrındayız, alınacak kararlara göre ilerleyeceğiz” dedi.



Orta sahada farklı opsiyonları olduğunu ifade eden Bjelica, “Savunma oyuncularıyla ilgili biraz tabi ki uzun boylu aradığımız söyleyebilirim. Bizim takımımızın önemli özelliklerinden birisi fizik olarak güçlü olması iyi futbol oynayabilen bir takım. Elimizdeki oyunculardan mutluyuz. 6 numara için Siopis, Kourbelis, Doğucan ve Flavio. 8 numara Dorukhan ve Bakasetas’ı görebiliyoruz. 10 numarada Abdülkadir ve Bardhi’yi görüyoruz. Bu oyuncularla çalışmaktan mutluyuz. Transfer sezonu olduğu için gelen gidenler olabilir şu an itibariyle mutlu olduğumuz söyleyebilirim" dedi.



Takımdan gidecek oyuncuların durumuna göre transfere yön vereceklerini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Aramızdan ayrılacak herhangi bir oyuncu olursa onun bölgesini doldurabilmek adına aramıza oyuncu katacağız. TFF’nin yaptığı açıklamayla 14 yabancı bulundurabiliyor. Şu an için ayrılacakların durumundan sonra konuşabiliriz" şeklinde konuştu.



"Limitten dolayı oyuncu almamaya bakıyoruz"



Ellerinde 13 yabancı oyuncu bulunduğunu belirten Bjelica, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Limitten dolayı oyuncu almamaya bakıyoruz. Duruma göre değerlendireceğiz. Biz oyuncular konusunda pasaporta bakmıyoruz. Daha önce çalıştırdığım Dinamo Zagreb takımıyla aynı yerde kamp yapacağız. Bundan dolayı mutluyum. Daha önce çalıştığım oyuncular da var ama bir oyuncuyla ilgili olarak resmi bir gelişme olursa kulübümüz bunun duyurusunu yapar" ifadelerini kullandı.

