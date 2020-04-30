Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: 'İki kupa da bizim olacak'

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanacaklarına inandığını söyledi. Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Çimşir, “Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen

oyuncu sayımızın fazla olması, bizim en büyük avantajımız. Ayrıca şampiyonluğa hasret bir oyuncu grubu ve camia var. Hem onların enerjisi hem bizim sahadaki coşkumuz, isteğimiz, arzumuz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum“ ifadelerini kullandı.

Sörloth’u Başkan Ağaoğlu önerdi

HÜSEYiN Çimşir, takımın başarısında büyük payı bulunan Sörloth’un transfer döneminde kendilerine başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından söylendiğini belirterek, “Böyle bir oyuncu var, bakar mısınız, dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. O da sağ olsun bizi mahcup etmedi” dedi.

Kulüplerin çoğunun oyuncunun kariyerini satın aldığını savunan Çimşir, şöyle dedi: “Bizde maalesef kulüplerin çoğu kariyer satın alıyor. Oyuncuların geçmişinde yaptığı performansı baz alarak kulübe katıyoruz. Önemli olan potansiyelini satın almak. Biz 1 yıllık değil, 3-5 yıllık bir Trabzonspor oluşturacağız.”

Hakem hataları 2 maçın skorunu etkiledi

HAKEM hataları nedeniyle kritik puan kayıpları yaşadıklarını öne süren Çimşir, şöyle konuştu: “Gaziantep maçında attığımız golün verilmemesi, penaltının verilmemesi... Başakşehir maçındaki pozisyonlar, penaltı verilmemesi... Bunların sonuca etki eden kararlar olduğunu düşünüyorum ve bu maçlarda alınacak puanlar bize yazılsaydı, şu anki puan sıralaması çok daha farklı olabilirdi.” Hüseyin Çimşir, haziran ayının ilk haftasında lig başlayacak şekilde antrenman planlaması yaptıklarını sözlerine ekledi.